『ヴィンテージバービー TM ラベル outfit #972 ケン#787￼【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 49分に出品され03月25日 07時 49分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ バービーのoutfit #972とケンのoutfit#787のコンプリになります。



こちらは両方共、珍しい初期のTMラベルの付いたoutfitで、ウエディングドレスにはオリジナルの#1バービー用の穴あきサンダルの付いております。



#972のドレスのレースの裾に赤い汚れが1箇所、

内側の白いサテンのドレスには数箇所茶色の汚れがありますが、上にレースが付いている為にあまり目立ちません。裾にチュールも残っています。

レースにはシルバーのグリッターもある程度残っており、この時代のドレスにしては状態は良い方だと思います。

写真にてご確認ください。



穴空きサンダルは割れておらず、片方にJAPANの刻印があります。

ネックレスの糸は伸びておりますが、切れてはおりません。

手袋には少し汚れがあります。

可愛らしいガーターに付いているお花は１つのみになります。



小物も揃った上品でゴージャスなオリジナルのコンプリのセットになります。



#787のケンのタキシードセットはシャツに多少の汚れがあります。

蝶ネクタイのゴムは取り替えられているようで、白っぽい汚れも少し付いていますが、他は全てオリジナルです。

写真にてご確認ください。



細かく状態についてはお伝えするつもりですが、

気付かない事もございますので、何なりとご質問下さい。



参考図書は付かず、outfitのみの出品となります。



20年以上前から数年に渡り、ビンテージバービーのoutfitが大好きで、海外や国内にて買い集めておりました。



海外から発送して貰って送料が高くついてしまった物もございますが、なるべくお安く出品しておりますので、値下げ交渉はご遠慮頂いております。



おまとめにてご購入ご希望の方は送料分をお引き致しますので、ご依頼前にコメントよりご連絡下さい。



なるべく状態の良い物を集めたてきましたが、

60年以上も前の物ですので、ご理解よろしくお願いします。



ヴィンテージバービーのお好きな方、

どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>ドール・お人形遊び>>>バービー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バービー