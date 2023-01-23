『インド/ストール/ショール/カラフル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 03時 38分に出品され03月05日 03時 38分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···コットン

カラー···ブラック

柄・デザイン···ストライプ



友人からいただいたものです。

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できるだけ即日発送もしくは翌日発送します。

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匿名配送/ヤマト/簡易包装/残り1点/おまとめ割 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ インド/ストール/ショール/カラフル