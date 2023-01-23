『THE NORTH FACE オールマウンテンジャケット NP61910【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 56分に出品され03月28日 08時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名：THE NORTH FACE ノースフェイス

オールマウンテンジャケット NP61910

(税込50600円)

■カラー：黒

■サイズ：L





■説明：GORE-TEXC-KNITバッカーを採用した、3層構造の防水シェルジャケット。非常に細かく薄いマイクロトリコットの裏地は、しなやかな着心地が特徴で、透湿性能も従来の同モデルと比較して15％以上向上しています。70デニールナイロンで耐久性の高い素材を表生地に使用。雨天や晴天にかかわらず幅広いシーンで着用しやすく、夏～秋のアルプス登山などの長期縦走にはもちろん、残雪期のアイゼンを使用するシーンにも活用できるオールシーズン対応モデルです。



1シーズン使用しました。特有の裏地首元周りに多少の汚れありますが、その他は穴あきや破れ、汚れなどなく全体的には綺麗かと思います。

状態は写真の通りです。



よろしくお願いします。



素材···ナイロン

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬



素材···ナイロン



カラー···ブラック



柄・デザイン···刺繍



フード···フードあり（取外し不可）



素材···ナイロン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

オールマウンテンジャケット NP61910