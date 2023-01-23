『レア!HERMES カレ90 KIMONOS et INROS 着物と印籠 和風【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 03分に出品され03月31日 21時 03分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド□HERMES エルメス



商品名□KIMONOS et INROS 着物と印籠



アイテム□日本、スカーフ、希少、扇子、松、鶴、馬、侍、ヴィンテージ



サイズ□縦約89cm、横約88cm



素材□シルク



付属品□なし



購入先□大手ブランド品買取店



状態□AB

全く目立つものではございませんが、シミが少々見受けられます(写真9)。ご使用には差し支えなく、まだまだ長くお使いいただけます。



《状態ランク》

N：新品

S：未使用品

A：美品

AB：一般的な使用感でも美品に近いお品

B：一般的な使用感のあるお品

BC：傷や汚れがあり使用感を感じるお品

C：傷や汚れが多く見受けられる難ありなお品





なるべく細かく状態をお伝えするよう心掛けておりますが、気になる点等ございましたら購入前にお気軽にコメント下さい。



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カラー...レッド



柄・デザイン...その他 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ レア!HERMES カレ90 KIMONOS

et

INROS

着物と印籠 和風