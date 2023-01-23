『mont-bell アルパインダウン ジャケット Mens【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 04分に出品され03月31日 23時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入し2、3回ほど着用しました。







品番#1101426

定価 ¥23,650（税込





商品情報



超高品質の800フィルパワー・EXダウンを、スリーピングバッグで培った箱マチ構造で封入し、軽やかな着心地と高い保温力を持たせたジャケットです。表地にははっ水加工を施しているため、雪が付着しにくく、厳冬期登山の防寒着として高いパフォーマンスを発揮します。



仕様



【素材】表地：（表面）20デニール・バリスティック®・ナイロン・リップストップ［はっ水加工］

（裏面）20デニール・ナイロン・タフタ

中綿：800フィルパワー・EXダウン

【平均重量】385g

【カラー】ブルー(BL)、ブラック(BK)、ダークグリーン(DGN)、オレンジ(SSOG)

【サイズ】S、M、L、XL

【収納サイズ】Φ13×24cm

【特長】ダウンプルーフ加工/ジッパーがあごに当たらない仕様/立体裁断（肘）/腰ポケットは起毛地を付けたハンドウォーマー仕様/アルパインカフ/リードインコード・システム/ジッパー付きポケット2個（腰2）/スタッフバッグ付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell



アルパインダウン

ジャケット

Mens