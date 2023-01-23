『【超人気モデル】ノースフェイス☆肉厚ダウン バルトロライトジャケット/1240【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 03時 02分に出品され04月21日 03時 02分に終了予定です。即決価格は27,700円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！



ノースフェイス☆

刺繍ロゴ入り肉厚ダウンジャケット

バルトロライトジャケット



【商品情報】

・ブランド： The North Face



・色柄：ダークネイビー 濃紺色

ブラック 黒

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。



・サイズ表記： L



・サイズ詳細 （単位：cm）

着丈：67

身幅：54

肩幅：47

袖丈：68



・素材：ナイロン 100%



・状態： USED 良好

目立った傷や汚れはなく状態は良好です！

※古着になりますので、

ご理解の上ご購入をお願い致します。





【閲覧いただいた皆様にお得な情報】

・当ショップではフォロワー様限定で

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メンズ から レディース まで

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#古着屋ROOTSコレクション





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ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^



よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【超人気モデル】ノースフェイス☆肉厚ダウン バルトロライトジャケット/1240