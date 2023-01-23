『限定値下げ★新品同様★グローバーオール ダッフルコート ロング L位 A42【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 33分に出品され03月09日 21時 33分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 英国で1951年に創業されたダッフルコートのトップブランド『グローバルオール』の古き良き作りの本格派ダッフルコートになります。



ボディは肉厚なメルトン素材が用いられ、水牛トグル&本革ループ等ディティールにも上質感が反映されています。



レッドカラーがコーディネートの差し色になり、こなれ感のあるスタイルを演出し、デニムとの相性も抜群です◎



内側はブリティッシュ感あふれるチェックパターンで拘りの感じられるお洒落な作り、フロントにはスナップボタンも付いていて使い勝手の良い作りに仕上がっています。



グローバーオールのダッフルコートは、長くご愛用頂けるまさしく"一生モノ"と呼べる逸品！



保温性も高く暖かに着用でき、お洒落感とともにクラシカルなブリティッシュスタイルをご堪能頂けるおすすめの逸品です。



サイズ表記は「S」ですが日本サイズL位になるかと思います。



★必ず、実寸サイズをご確認の上、お求めください★



実寸サイズは以下の通りとなります。※平置き採寸となります。

着丈-98cm (後襟の付け根の縫目を始点に裾までを直線で測定）

肩幅-53.5cm (肩先から肩先を直線で測定）

身幅-59㎝ (両脇の付け根から付け根までを直線で測定）

袖丈-64cm (肩先から袖口端までを直線で測定）

※多少の誤差はご容赦下さい。



ブランド☆グローバーオール

素材☆ウール80％ ポリアミド19% その他1%

色・柄☆レッド 赤・無地

☆英国製☆



☆コンディション☆新品同様☆

使用感殆ど無く、とても綺麗な状態でお勧めです。



Gloverall グローバーオール

トムソン ロング

メンズダッフルコート



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※サイズ等、絞り込みにて、よりスムーズに商品をお選び頂けます。







丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 限定値下げ★新品同様★グローバーオール

ダッフルコート

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A42