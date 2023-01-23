『エルメス ツイリー ティータイム ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 54分に出品され03月25日 10時 54分に終了予定です。即決価格は11,483円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【購入場所】エルメス国内店舗





【購入時期】2021年8月





【付属品】ツイリーボックス(ハートではありません)

タグが欲しい方には＋¥150でお付けします。





【状態】バッグに数回付けて使用しました。自宅保管ご理解ある方のみご購入願います！





※ボックス不要の方には¥400お値引きいたします。

タイムセール、お値引き対応でご購入の場合は、ボックスは付きませんのでご了承ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス ツイリー ティータイム ブラック