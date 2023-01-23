『hevo ostuni シングルチェスターコート／サイズ44／黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 17時 57分に出品され04月21日 17時 57分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMSで予約キャンセル待ちをしていたコートの入荷連絡がありましたので、クローゼット整理の為こちらは手放すことにします。





それなりに着ていましたが、

目だった傷汚れは見受けられません。



サイズは画像を参考ください。

多少の誤差はお許しください。



クローゼット整理の為、

激安でお譲り致します。



柄・デザイン...無地



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イーヴォ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ hevo

ostuni

シングルチェスターコート／サイズ44／黒