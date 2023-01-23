『VALENTINO ヴァレンティノ コレクション アルパカ ウール コート 46【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 20時 39分に出品され04月18日 20時 39分に終了予定です。即決価格は28,995円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名: VALENTINO Alpaca Blend Coat ヴァレンティノ コレクション ランウェイ アルパカ ウール 襟立て ステンカラー コート サイズ46 キャメル ベージュ



カラー: ベージュキャメル



状態: 8/10



サイズ: 46



平置き寸法:

着丈-約91-97cm(襟有無で変化)

身幅-約53.5cm

肩幅-約44cm

袖丈-約65.5cm

裾幅-約65cm

※寸法には数cmの誤差がある可能性がございます。



付属品: 無し





ヴァレンティノのランウェイモデルのコートです。



アルパカ混の犬のようなフサフサした生地感が特徴的な逸品。

脇が空いたユニークなデザイン。

襟立てによる2WAYシルエットがお楽しみいただけます。

背面もウエスタンのようなデザインが光ります。



リユースショップで購入した正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VALENTINO

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46