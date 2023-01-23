『Kamvas 12 液タブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 19時 01分に出品され04月08日 19時 01分に終了予定です。即決価格は7,453円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 液晶タブレットKamvas 12

動作確認済み



1年くらい使用して、板タブの方が自分に合ってると思ったのと、PCパーツの購入の足しにしたいので、こちらは出品することにしました。

付属のグローブは欠品しています。

画面にはフィルムが貼ってあり、多少傷が入っていますが、フィルムなので使用には問題ありません。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: やや傷や汚れあり