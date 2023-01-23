『Air dog X3S 動作品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 01分に出品され03月12日 20時 01分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィルターや内部清掃済み

掃除用のほうきと説明書はありません。



3ヶ月間週に数回するくらいの使用頻度なのでまだまだ使用できます。動作に異常はございません。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エアドッグ