『shellerシェリエ ポケットFOXジレコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 15時 04分に出品され04月06日 15時 04分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大胆なボリュームファーが目を魅く華やぎジレコート

【FABRIC】

程よい厚さの生地は、これからの時期にぴったりなウールが含まれております為、シワになりにくく暖かいという特徴がございます。 また、ポケットには贅沢にも厚みと巾のあるリアルファーを使用し、高級感と重厚感を感じていただける1枚となっております。ポケットは取り外し可能なので、お手入れもしやすいです。



【POINT】

さっと羽織るだけで一気に華やか且つ高級感を演出してくれるジレは、この秋絶対に手に入れておきたいマストアイテムです。バックスリットを入れることにより重すぎず程よい抜け感を演出してくれます。



サイズ情報

【FREE】

着丈：102

肩幅：44

バスト：94

裾回り：115

ベルト：約190cm

使用素材

素材：毛50%ポリエステル50%

裏地：ポリエステル100%

別布（ファー）：フォックス,100%



2回着用

自宅保管ではあるので、神経質な方はご遠慮ください。



スムーズなお取引が可能な方は

即購入OKです。



※自宅保管の為神経質な方はご購入をお控えください。

※発送の際は小さく畳み、発送させて頂きます。

※すりかえ防止などのため返品、交換、返金などはできません。

※発送後の事故、破損、紛失につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エイミーイストワール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ shellerシェリエ

ポケットFOXジレコート