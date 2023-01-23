『HANGITALL eames ビンテージ heraman miller【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 20時 03分に出品され03月30日 20時 03分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャールズ＆レイ・イームズによる「HANGITALL」

Eames Hang-It-All Herman Miller イームズ ハングイットオール ハーマンミラー Charles & Ray Eames チャールズ & レイ・イームズ イームズハングイットオール



正規品



商品名: イームズ ハングイットオール マルチカラー



サイズ: 幅50cm×奥行17cm×高さ38cm



[ベース] スチール / [ボール] ウッド



オリジナルの段ボール（汚れあり）

小さな傷・スレがございます。

素人による検品ですので、その他見落としがありましたらご了承下さい。

現行品ではなく10年以上前の古い物です。

生産の背景はわかりませんが現行品にはない風合いと箱のデザインも雰囲気があります。

ご理解頂ける方のご購入をお願いします。



実用的な芸術作品、イームズハングイットオール。普通のコートラックとは異なり、楽しく心を浮き立たせるようなデザインです。フックにはコート、スカーフ、帽子、ジャケット、バッグ、傘など様々なものをかけていただけます。

このラックは、コートやバッグ、帽子などを掛けるのに最適です。家庭やオフィスの空間をスタイリッシュに演出します。



- デザイン: チャールズ＆レイ・イームズによるデザイン

- 商品名: HANGITALL

- 色: 多色（赤、青、黄、緑、ピンク、黒）

- 素材: 金属フレーム、木製ボール

- ダメージ: フレームに小さな傷あり



ご覧いただきありがとうございます。



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mid ceutury 商品の情報 カテゴリー: 隙間収納・デッドスペース収納>>>家具・インテリア>>>隙間収納・デッドスペース収納 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ハーマンミラー

カテゴリ 家具・インテリア

隙間収納・デッドスペース収納 タグ HANGITALL



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ビンテージ heraman

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