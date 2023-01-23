『DRESSTERIOR ダブルロングコート 38サイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 17時 57分に出品され04月07日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 super100sウールを使用しているのでとても滑らかな素材のロングコート♪

ジャケットのようなシルエットでラインがキレイ♪

クリスマスのコーデにもぴったりです

ダブルロングコート



カラーはベージュです



サイズは38です





085-99081 ¥58,300(税込）

↑2年前にこちらの価格で購入しました。



クリーニング済みです。





カラー···ベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ドレステリア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DRESSTERIOR

ダブルロングコート 38サイズ