『NIKE air jordan 黒 ダウンジャケット 光沢仕立て【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 18時 22分に出品され04月22日 18時 22分に終了予定です。即決価格は14,995円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|エアジョーダン
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¥ 12675
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落札価格14995円
352 入札履歴
終了
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