『NIKE air jordan 黒 ダウンジャケット 光沢仕立て【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 18時 22分に出品され04月22日 18時 22分に終了予定です。即決価格は14,995円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、光沢のある黒い素材で仕立てられており、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。パデッドデザインが特徴で、保温性も抜群です。



【快適な着心地】

軽量でありながら暖かさを保つため、寒い季節に最適です。カジュアルなスタイルにも合わせやすく、様々なシーンで活躍します。



【ユニセックスデザイン】

男女問わず着用できるデザインで、幅広い層に支持されています。シンプルなバックスタイルが、どんなコーディネートにもマッチします。



- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- 素材: 光沢のある素材

- デザイン: パデッドデザイン

- バックスタイル: シンプルなバックデザイン

- スタイル: カジュアルスタイル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

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