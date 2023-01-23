『レア❣️スカーフ柄 COACH コーチ ショルダーバッグ バッグ トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 10時 29分に出品され04月09日 10時 29分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大幅値下げ 3,200円OFFしました‼️



美品‼️ COACHスカーフ柄、シルクタッチ



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お値引き、おまとめ値引きコメントください(^ ^)



1,000円OFF 更に2,200円OFF

13,980円→12,980円→ 10,780円

コメント中でも即購入者優先❣️



大きなCOACHのロゴ、カラフルな彩りが素敵❣️

ブラウンの本革のショルダー紐、アクセント、

表面にゴールドの馬車柄＆COACHのロゴ付き

本革のCOACHチャーム２個付き

表面にファスナー付きのお洒落なポケットあり（写真掲載）

マチがあるので収納力あります。

肩掛け＆斜め掛け＆トートバッグの3WAY❣️

一泊旅行、学校、職場、お出かけにも最適。

スカーフ柄のとてもレアなお品です。



横浜の正規店にて購入。全体的にとても綺麗です。

目立った傷、汚れ、擦れ等はないと思います。

中も綺麗です。

見落としがありましたらごめんなさい。



完璧を求める方、神経質な方等、購入をご遠慮下さい。



商品名 マディソンオブアート

型番 21781

サイズ 横３５cm

縦３１cm

マチ１０cm

素材 レザー /ナイロン

カラー マルチ



素人検品、自宅保管等ご理解のある方のみご購入お願い致します。



#コーチ #COACH #ショルダーバッグ #バッグ

#シグネチャー #斜め掛け #肩掛け #マルチカラー #旅行 #カラフル #スカーフ #スカーフ柄 #本革 #レザー #馬車柄 #馬 #馬車柄ロゴ

#マルチ #トートバッグ



素材···牛革(本革)、ナイロン、スエード

カラー···ベージュ

カラー···レッド 96



素材···牛革(本革)、オーストリッチ(本革)、ナイロン、エナメル、スエード

種類···その他ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レア❣️スカーフ柄 COACH

コーチ ショルダーバッグ バッグ トートバッグ