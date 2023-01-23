『モンクレール MONCLER ダウンジャケット MAIRE マイレ ナイロン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 15時 30分に出品され03月13日 15時 30分に終了予定です。即決価格は45,900円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



サイズ···1



肩幅···48cm

身幅···59cm

袖丈···60cm

着丈···65cm



カラー···ブラック







ほとんどご使用されておらず全体的に非常に綺麗なお品です

金具部分の微細なスレや小傷がございます。



素人の自宅保管になりますので神経質な方、細かいことを気にされる方はご購入をご遠慮下さい。



ご理解いただける方よろしくお願いします。



すり替え防止のため返品&返金はお受けできませんのでご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

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