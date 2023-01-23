『HUION 液タブ Kamvas22 Plus 液晶ペンタブレット 21.5型【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 57分に出品され03月26日 17時 57分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名：HUION 液タブ Kamvas22 Plus 液晶ペンタブレット 21.5型

定価：69,999円



即購入⭕️

2023年9月購入後5回ほど使用しています。

オプション品はクリーニングクロスがなく、それ以外は手袋まですべて付属しています。

正規品の箱はないので、それでは無いものでの発送になります。梱包は厳重にして発送させていただきます。





ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ！



CLIP STUDIO PAINT 動作確認済み





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#huion 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし