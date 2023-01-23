『キャロウェイ メンズ プルオーバーブルゾン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 51分に出品され03月28日 21時 51分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■[キャロウェイ] 中綿 プルオーバーブルゾン (スターストレッチ:高ストレッチ・撥水性・防風性・透湿性) / C22215109



全方向に伸びる高いストレッチ性を備えた素材とコンパクトなシルエットが魅力なプルオーバーの中綿ブルゾンの登場です。

季節の変わり目や天候の変化にすぐに対応出来、ゴルフモードを高める着こなしに重宝するアイテムです。

高いストレッチ性、撥水性、防風性、透湿性を備えたゴルフでの使用はもちろん、様々なスポーツやアウトドアなどでも活躍が期待できます。

機能素材ヒートフェスタを採用したソフトで温かい素材の中綿ブルゾンに仕上がっています。

シンプルなデザインにブランドロゴを施し、ゴルフスタイルをオシャレに引き立てるスタイリッシュなイメージを表現した一枚です。



■中綿プルオーバーブルゾン

■高ストレッチ/スターストレッチ

■撥水性(水を弾く素材)/透湿性/防風性/透湿性

■リサイクル原料100%使用した素材

■中綿仕様

■ヒートフェスタ

■抗菌ポケット袋地



【CALLAWAY契約プロ】 石川遼プロ、深堀圭一郎プロ、上田桃子プロ、藤田光里プロなど有名選手から愛されるゴルフ界キングブランドです。



M メンズ64cm40cm63cm56cm



素材構成

表生地: 100% ポリエステル; 中わた: 100% ポリエステル; 本体: 100% ポリエステル; 別布: 100% ナイロン; リブ部分: 98% ポリエステル, 2% ポリウレタン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キャロウェイゴルフ