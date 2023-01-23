『［美品］マックレガー インナーダウンコート2way【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 58分に出品され04月10日 08時 58分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 気に入られた方にお譲りしたいと思います。

美品だと思います。

2〜3回着用、その後クローゼット保管になります。

シワなどありますがご理解いただける方のみご検討ください。インナーは綺麗です。





2wayでインナーダウンのみでももちろん着用できます。

インナーのダウンはネイビーです。



ユーズドですので神経質な方はご遠慮ください。





お色 ブラック

どんなスタイルにも合うと思います。



マウンテンパーカー

登山

ハイキング





スコッチハウス

ザスコッチハウス

ラルフローレン

ダンヒル

マッキントッシュ

インスパイア

アクアスキュータム

マックレガー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マックレガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ［美品］マックレガー インナーダウンコート2way