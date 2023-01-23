『【希少色】定価約15万円 マッキントッシュ MACKINTOSH ダッフルコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 35分に出品され03月18日 19時 35分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名称●

【希少色】定価約15万円 英国製 マッキントッシュ MACKINTOSH ダッフルコート 38 フーデットコート 黄色 (マスタード) ロングコート Mとなります。



●商品説明●

マッキントッシュジャパン国内正規店購入品。



昨今再燃しているトラッドなムードを表現するのにピッタリな一着。 マスタードカラーの色味がクラシック過ぎない抜け感を演出してくれます。



水牛トグルやボタンはマッキントッシュのロゴ入り。

ボディ素材は凹凸感のあるライトメルトンウールを使用、裏地はなく生地の風合いそのままに着込む度、風合いの変化が楽しめるダッフルコートとなります。



●商品詳細●

カラー...マスタード

素材...ウール

フード...フードあり（取外し不可）

柄・デザイン...無地

生産国…英国製(スコットランド)

サイズ…38

日本サイズメンズM～小さめL程度

平置き直線計測値

肩幅...約45cm

脇下身幅...約53cm

袖丈...約65cm

着丈...約92cm



●商品状態●

10段階中7～7,5程度。中古美品状態となります。

全体的に購入時よりも若干の風合いの変化はございますが、特に目立つ大きな汚れ、ダメージ、使用感、色褪せなどはありません。綺麗な状態が保たれています。

安心してこれからの風合いの変化や着用が楽しめる状態となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少色】定価約15万円

マッキントッシュ

MACKINTOSH

ダッフルコート