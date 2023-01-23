『FOSSiBOT F105 防水・防塵・耐衝撃タフネススマートフォン ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 40分に出品され03月24日 03時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FOSSiBOT F105 12+64GB 10300mAh Large Battery 6.745 inch Waterdrop screen Rugged Phone





IP68 / IP69K等級の防水・防塵規格、およびSTD-MIL-810H等級の耐衝撃性能を備えた、頑丈かつ防水仕様のタフネススマホです。



2024年7月発売の最新モデル。



過酷な環境でも使用に耐えうる強固な造りと、実用的な性能を両立したタフネススマホとなっています。



10,300Ah大容量バッテリーを内蔵しており、リバースチャージにも対応しているため、外出先で他のデバイスに対して給電を行うことが可能となっています。



グローブモード対応にも対応しているなど、アウトドア用途に適した機能が充実しています。





通常販売価格：$199.99





レビュー用に購入した商品です。

1～2時間ほど試用したのみであり、ほぼ新品に近い状態です。



初期化済み。

箱・付属物はすべて揃っています。



【付属品一覧】



・スマートフォン本体

・ユーザーマニュアル

・SIMカードピン

・電源アダプタ

・USB Type-Cケーブル



商品は基本的に購入後24時間以内に発送いたします。





------------ 商品説明 ------------



・OS：Android 14

・CPU（SoC）：MediaTek MT8768 オクタコアプロセッサー

・RAM：4GB LPDDR4X（最大12GBまでの拡張に対応）

・ストレージ：64GB UFS

・ディスプレイサイズ：10.95インチ

・解像度：1600×720（HD+）

・SIMカード：デュアルnanoSIMカード対応

・マイクロSDカード：対応（最大128GBまで）

・対応通信規格：

Wi-Fi 2.4G/5G（802.11b/g/n）, Bluetooth 5.0, GPS, 4G LTE

・バッテリー容量：10,300Ah（10W急速充電対応）※リバースチャージ対応

・認証機能：顔認証、指紋認証

・スピーカー：内蔵

・搭載カメラ：

・フロント：8MP

・リア：20MP

・LEDライト：内蔵

・本体サイズ：177.7×84×17.3mm

・本体重量：約375g



シリーズ...その他 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 未使用に近い