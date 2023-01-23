『AMERI vintage 3way LADY TRENCH COAT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 52分に出品され03月30日 09時 52分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年にリバイバルされましたが、リバイバル品ではなく2017年頃に購入したものです。



ワンシーズンのみ4、5回の着用となります。

数回着用後、クリーニングに出しましたが使用しなかったため出品となります。



以下の項目にご了承頂ける方のみご購入をお願いいたします。

・ボタンが一箇所外れてしまっています。保管しているため一緒にお送りします。



・場所は忘れてしまいましたが、しみ抜きをお願いした記録が残っております。着用に支障がない程度に取れたと札に記載がありましたが、返却後はカバーなど外しておりませんのでその他気づいてないシミや欠損があるかもしれません。

（写真参照ください）



・クリーニングは超撥水加工を施しております。







〜製品説明〜



①トレンチ

②ショートジャケット

③ロングスカート



3アイテムとしてご着用いただけます。

(ウエストの釦で上下の取り外しが出来ます)



程よく張り感のある生地を使用することで、どの着用方法でもシルエットを美しく保ちます。

春、秋はトレンチコートとして、季節を問わないスカートはシーズンレスでご着用可能です。



定番のトレンチコートは流行りに左右されることなく永く愛用頂けるアイテム。

きちんとした印象は残しつつ、タック、ギャザーをたっぷりと施しレディライクに仕上げました。

ショートジャケットはすっきりとした印象に仕上げ、生地を贅沢に使用したスカートは歩くたびにふわっと揺れるシルエットに。

様々なシーンに大活躍すること間違いなしの一枚です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AMERI

vintage

3way

LADY

TRENCH

COAT