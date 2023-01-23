『美品・大きいサイズXL✨ 23区 ダッフルコート ロング丈 ヘリンボーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 12時 24分に出品され04月25日 12時 24分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただき有難う御座います(*ᴗˬᴗ)



発送はなるべく即日対応させて頂きます！

値下げ交渉に関しましては金額の提示をよろしくお願いします！

〇244



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商品名 : ダッフルコート



ブランド名 : ニジュウサンク



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【商品詳細】

●カラー

☆ ホワイト系



●素材

☆ 写真参照。



●サイズ

☆ 42表記です。（ 日本サイズレディース XL程。詳細は実寸をご参照ください。)



●実寸

肩幅・・・約40cm

身幅・・・約50cm

着丈・・・約92cm

袖丈・・・約60cm

(素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。)



●状態

未使用にちかいです、目立った傷や汚れ等なく

これからまだまだ着ていただけると思います！✨️





【ご注意】

・古着にご理解の無い方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。



・反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。



・サイズ感に関しての質問は、骨格や感じ方に個人差がある為、基本的には受け付けておりません。実寸サイズをご参考下さい。



・イメージと違ったなどの理由での返品はお受けできませんのでご了承ください。



・サイズの大幅な記載間違い以外のサイズが合わなかったなどの評価下げはご遠慮ください。







この他にも、

ラルフローレン ポールスミス ギャルソン コモリ バレンシアガ トミーフィルガー ジバンシー バーバリー ルイヴィトン シュプリーム カルバンクライン Yohji Yamamoto ISSEY MIYAKE Supreme

などの商品を出品予定！







即購入大歓迎です！

1〜2日以内には発送させていただきます。



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ご質問等あればコメント欄にお気軽にどうぞ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品・大きいサイズXL✨ 23区 ダッフルコート ロング丈 ヘリンボーン