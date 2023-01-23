『エンダースキーマ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 00時 12分に出品され03月31日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ

素材···本革

サイズ...ミディアム



エンダースキーマのショルダーバッグになります。

中古品になりますが大きな傷、目立った汚れなどはありません。

新品とは異なりますので、承知の上でご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ