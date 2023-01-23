『NANGA ナンガ WAIPER別注 AURORA-TEX ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 06時 39分に出品され03月12日 06時 39分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 洋服整理の為、出品致しました。着ていただける方宜しくお願い致します。



試着して以来着ておりません。



カラー BLACK



サイズ L



着丈 身幅 裾幅 裄丈



L79 cm70 cm64 cm94 cm



何かありましたらお気軽にお声掛けください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

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AURORA-TEX

ダウンジャケット