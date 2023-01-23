『iPhone 14 ブルー 128 GB SIMフリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 49分に出品され04月15日 11時 49分に終了予定です。即決価格は50,500円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



商品名：iPhone14 128GB SIMフリー

色：ブルー

バッテリー残量：100%

付属品：完備（箱、ケーブル）

修復歴水没：なし

制限：SIMフリー

アクティベーション解除済み

動作確認済み



アウトカメラ：◯

インカメラ：◯

バイブレーション：◯

通話/スピーカー：◯

近接センサー：◯

認証方法：FacelD 使用可能



ほとんど使用しておりませんでしたので、大きな傷や汚れはなく綺麗な状態です。使用の際はケースとフィルムを装着しておりました。状態は写真にてご確認いただければと思います。バッテリー容量はあくまで現時点でのものですので、実際は少し下がっている場合もございます。中古品ですので状態に関しましてはご理解の程よろしくお願いいたします。



素人の検品ですので多少の見落としがある場合もございます。あらかじめご了承ください。また、あくまで中古品として出品しておりますので状態に関しました理由での返品はご遠慮いただけますようよろしくお願いいたします。



他フリマサイトでも出品しております。先に買われた方を優先いたしますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。



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iPhone 14 128GB ブルー SIMフリー

ブランド：Apple iPhone iPhone 14

画面サイズ：6.1 インチ

内蔵ストレージ容量：128GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：ブルー系



シリーズ:iPhone

機種名:iPhone 14

カラー:ブルー

容量:128 GB

購入したキャリア:SIMフリー

付属品:充電ケーブル,説明書,箱

商品の状態:目立った傷や汚れなし

その他:

バッテリー最大容量···100% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル