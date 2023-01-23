『ブルーレーベルクレストブリッジ ダッフルコート チェック柄 レッド 38 M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 36分に出品され03月24日 17時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご購入前に必ずプロフィールのご確認をよろしくお願いします



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○アイテム

BLUE LABEL CRESTBRIDGE ブルーレーベルクレストブリッジ ダッフルコート コート アウター ジップアップ ゴールドジップ ゴールド金具 トグル ブランドロゴ 刻印ボタン フード チェック柄 裏地チェック 三陽商会 レザー 牛革 レッド 赤 38 サイズ M サイズ



肩パッド なし

裏地 あり

スリット なし

伸縮性 なし

ポケット 両サイド2箇所あり



○サイズ

38サイズ（M相当）

肩幅38cm

身幅40cm

袖丈61cm

着丈82cm



平置き実寸になります。

素人寸法のため、多少の誤差はご了承ください。



○状態

中古品による多少の使用感はございますが、特に目立った傷や汚れなくまだまだ沢山ご着用頂けます



○カラー

赤 レッド



○素材

素材タグ写真参照



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて１〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでお急ぎの際はご購入前にご相談くださいませ



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※発送前に最終検品を行なっておりますが素人検品のためダメージの見落としが生じる可能性がございます。恐れ入りますが細かい見落としはご容赦ください。



※あくまで一度人の手に渡った中古品ですので神経質な方、新品のような完璧なお品を求める方のご購入はお控えください。



※商品説明や画像にて商品状態をご確認頂きご納得の上でご購入をお願いいたします。



※万一、説明に記載のない仕様に影響する大きなダメージや汚れなど不備があった場合には誠心誠意対応いたしますので受け取り評価前に取引メッセージにてご連絡をよろしくお願いいたします



良いお取引となりますよう、丁寧な対応を心掛けておりますꕤ.。



e1149300-9237500 124 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルーレーベルクレストブリッジ

ダッフルコート

チェック柄

レッド

38

M