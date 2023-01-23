『The North Face Mountain Down Jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 33分に出品され03月31日 01時 33分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 室内試着のみの未使用です。

サイズが合わないため泣く泣くの出品です。

1年程前にTHE NORTH FACE店舗で購入した国内正規品です。使用しないままクローゼットに保管してました。商品タグなど外してしまっていること、素人の自宅保管品であることなどご理解の上ご購入ください。



ペット、タバコ無し



カラー···ブルー



素材・柄···GORETEX



サイズ···L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

North

Face

Mountain

Down

Jacket