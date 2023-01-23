『ダイソン 扇風機 dyson Pure Cool Link【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 45分に出品され03月22日 17時 45分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スタイル...タワー



タイプ...羽根なし扇風機



今年購入しましたがそのまま放置してました。新品未使用です。このまま発送させていただきます。その為格安です。空気清浄機つきです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン