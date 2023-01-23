『tas様専用 ヴェロニクブランキーノ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 31分に出品され03月11日 00時 31分に終了予定です。即決価格は11,583円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】ヴェロニクブランキーノ ロング チェスターコート キャメル ウール



◎ブランド名 : VERONIQUE BRANQUINHO ヴェロニクブランキーノ



◎カラー : キャメル〜ライトブラウン系



◎サイズ : 36

肩幅57cm 身幅50cm 袖丈47cm 着丈103cm



◎素材 : ウール85% ナイロン15%



◎製造国 : イタリア製



◎状態 : 使用感の少ない美品です。

特に気になるような汚れやダメージ等なく状態良好です。これからまだまだ長らく愛用して頂けるかと思います。



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発送は丁寧な梱包、迅速な発送を心がけております。

早ければその日のうちに、遅くても3日以内には発送させていただきますので、目安にしていただければと思います。



タバコの喫煙は無く、ペットも飼っておりませんのでそちらはご安心ください。



複数点ご購入で同梱をご希望の場合は送料分をお値引きさせていただきますので、コメント欄から是非仰ってください！



お互いが気持ちの良い取引ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヴェロニクブランキーノ

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