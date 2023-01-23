『希少 ボデイグローブ ビーチバッグ Body Glove【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 05時 49分に出品され03月10日 05時 49分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Body Glove の可愛いビーチバッグです

日本ではほとんど知られていませんが、アメリカのマリンスポーツをする方で知らない人はいない超有名ブランドです

完全未使用未開封です

サイズはW41 H25 D19cm です



金額のシールが貼ってありますがどういうわけか金額が入っていなくて、どこからいくらでも買ったのか覚えていません



素材はナイロン



色はブラック



二個あります



配送コスト削減のため、折り目や型崩れ、傷がつかないことを条件に簡易包装で発送させていただきます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボディーグローブ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少 ボデイグローブ ビーチバッグ Body

Glove