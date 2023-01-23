『【英国製】Burberrys バーバリーズ ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 53分に出品され03月11日 16時 53分に終了予定です。即決価格は11,538円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



◾️ブランド

Burberrys バーバリーズ（肩パッド入れ）

「Made in England」と記載されている通り、イギリスで製造されたこのコートは、品質と耐久性に優れています。長くご愛用いただける一着です。



◾️状態

着用回数は3、4回綺麗な状態ですが、胸前目立たない小さなシミがございます。（画像7枚目）

その他、スレや切れはございません。



◾️カラー

ベージュ



◾️サイズ（cm）

表記無し（L～位）

着丈‥‥90

身幅‥‥51

裄丈‥‥82（ラグランの為おおよそ）



＊素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



★ 新品で購入ですが 、長期間自宅で保管していたこと、発送後のサイズ違い、イメージ違いなどのトラブルやクレーム、返品等は対応しかねることをご了承頂けるようでしたらご購入お願いいたします。



プロフィールの方の注意事項もご覧ください。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【英国製】Burberrys

バーバリーズ



ベージュ