『ESTILO 乾燥機【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 08時 28分に出品され04月10日 08時 28分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『ESTILO』（エスティロ）は、設置が簡単で衣類を守りながら、しっかりと乾燥してくれる高性能小型衣類乾燥機です。 最大3kgの衣類を乾燥することができるだけでなく、シューズや布製品も形を崩さずに乾燥できます。 静音、低振動だから、夜でも音を気にせずスイッチをON！一人暮らし、カップル、ご家族で使える、小型衣類乾燥機です！



１．【コンパクトで大容量】省スペースでも設置が簡単！コンセントをさせばすぐにスイッチON



２．【しっかり乾燥！】衣類が傷みにくいAIヒーター搭載。シルクもウールもOK！選べる5つのコース

【標準コース】：最大約60℃ 熱風と送風で乾燥します。

【強力コース】：最大約60℃ 熱風のみで乾燥します。

【少量快速コース】： 最大約60℃ 熱風と送風で乾燥します。（＊乾燥容量1kg以下）

【念入りコース】：最大約40℃ 温風のみで乾燥します。

【リフレッシュコース】：送風で乾燥します。衣替えなど長期間保管した衣服などのほこり取り、風通しにおすすめです。

※シルク＆ウール乾燥に関しては、衣類等の洗濯表示によりシルク＆ウールが乾燥できない場合がございます。リフレッシュコース（送風のみ）のみ乾燥が可能な場合がございます。



３．PSE電気安全法認証、CE認証取得！日本代理店のフルサポートと1年分のフィルター付き！



【製品名】：エスティロPROミニ乾燥機

【乾燥容量】：最大3キロ（標準2.5キロ）

【乾燥時間】：標準コース基準（2時間24分）最短（10分）

【フィルター配置】：PTCヒーター 後面2重フィルター（排気部分）、全面吸気フィルター（吸気部分）

【サイズ】：幅49cm×高さ63.1cm×奥行41.8cm

【重さ】：本体約17 kg、パッケージング時：19kg

【消費電力】：700ワット 100V 50hz/60hz

【認証】：日本PSE、韓国KC、ヨーロッパCE、中国CVC

【テスト】：騒音テスト・脱臭テスト

【色】：ホワイト、シルバー

【標準使用期間】：設計上7年

【原産国】：韓国

【販売元】：株式会社三木森



購入しましたが、

使用回数２〜３回。

動作確認済みです。

説明書あります。箱は有りません。

フィルター１〜2年分付きです。



製造年月は2023年6月です。

⭐︎お値段の交渉大丈夫です！！⭐︎

乾燥方式...電気

容量...～4kg未満 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>衣類乾燥機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エスティロ