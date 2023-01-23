『【極美品】 Norton 人気ダウンジャケット 刺繍 大きめ 2XL ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 39分に出品され03月05日 07時 39分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品について】

希少✨ ノートンの刺繍ダウンジャケットです！

どこから見てもゴールドの刺繍は目立ちます！

この冬にいかつくコーデしましょう！



【商品状態】

傷汚れなく極美品です！



【サイズ】

肩幅···52cm

身幅···60cm

袖丈···63cm

着丈···73cm



【素材】

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ポリエステル100%

リブ ポリエステル95%

ポリウレタン5%



【カラー】

ブラック、ゴールド



【発送について】

簡易梱包にて48時間以内に発送いたします！

時間指定や日付の指定がある方はお取引の際のメッセージにてお願いいたします。



【最後に】

現在フォロー割実施中です！

これを機にお安くご購入ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ノートン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】

Norton

人気ダウンジャケット

刺繍

大きめ

2XL

ブラック