『値下げしました！THE NORTH FACE NUPTSE JACKET【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 31分に出品され03月20日 21時 31分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ECO NUPTSE JACKET

ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット

イエロー

Mサイズ ユニセックス

韓国モデルです。



着丈:64.7cm 肩幅:52.7cm 胸囲:115.5cm 袖丈65cm



3回ほど着用しています。新品をお探しの方はお控えください。



white label メンズ レディース



カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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NORTH

FACE

NUPTSE

JACKET