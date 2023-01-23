『米軍実物 新品 未使用 LEVEL6 GORE-TEXパーカー Mサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 13時 25分に出品され04月21日 13時 25分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 米軍実物 ECWCS GEN Ⅲ LEVEL6の

現行品 GORE-TEX パーカージャケット

人気の Medium-Regularです。



このLevel 6 はEXTREME COLD WEATHER ( 防風/雨などのウェットな気候 ) に

対応したものです

軽量素材使用の高機能ジャケットです。



フード襟内に収納、フロントはダブルジッパー 胸ポケットは貫通式になっています

雨の日にはもちろん、バイクやアウトドアにも最適 です。

軽量、コンパクトに収納出来ます。



貴重な未使用品のタグ付きのデッドストック

勿論、申し分のないコンディションです。



sizeは Medium-Regularで個体差があり

身幅63着丈70位

未開封の為、過去の参考値として下さい。



まだまだ珍しい1点かと思います。

現行品の新品、未使用品は流通量も少なく貴重です。

ちなみに楽天、yahooなどと比べても格安で出品してます。

未使用 現行品をお探しだった方へお勧めです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 米軍実物

新品

未使用

LEVEL6

GORE-TEXパーカー

Mサイズ