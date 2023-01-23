『MONCLER モンクレール BETULA ベチュラ ダウン ネイビー 0【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 10分に出品され03月16日 03時 10分に終了予定です。即決価格は38,050円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLER モンクレール



BETULA ベチュラ



ナイロン ダウン レディース ショート丈



シンプルなデザインのダウンです(^ ^)



ネイビー



サイズ 0



付属品無し



素材(表地)···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール

BETULA

ベチュラ ダウン ネイビー 0