『犬用 猫用 帽子 チョーカー おしゃれセット【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 21時 49分に出品され03月07日 21時 49分に終了予定です。即決価格は212,727円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 撮影用に一度だけ着用しました。



記念日や年賀状の撮影等のおめかしにいかがですか？

セットでつけると可愛いですよ(*^^*)







目立つ汚れ等は見当たらずキレイですが、usedにご理解ある方のご購入、宜しくお願い致します。



コンパクトに圧縮して発送させて頂きますのでご了承くださいませm(__)m







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