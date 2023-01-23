『クリーニング済 マックスマーラ系列 マレーラ MARELLAウールロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 03時 07分に出品され05月13日 03時 07分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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クリーニング済みです！クリーニングタグは外して発送します。



商品情報



・サイズ表記40



・ブランド MARELLA マレーラ



・素材 ウール



・色 ブラウン



・実寸サイズ着丈100cm 身幅50cm 肩幅42cm 袖丈61cm





※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。







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