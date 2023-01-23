『ラルフローレン ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 13分に出品され03月16日 20時 13分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 複数個購入で値引きします。



ラルフローレンのダウンジャケットです。

3万円程で購入しました。



内側が赤色でとてもカッコいいと思います。

170センチの僕でちょうどいいサイズです。



まだまだ綺麗だと思いますが、写真でご確認下さい。

写真の追加も可能です。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン ダウンジャケット