『SPANGLE JEWELS Oak Leaf Ring #15 シルバー925【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 16時 56分に出品され04月13日 16時 56分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SPANGLE JEWELS Oak Leaf Ring オークリーフリング SILVER925/BRASS シルバー ブラス 真鍮 新品







熟練の彫金師、チョッパーバイク乗りでもあるデザイナーの三浦氏自身が好きなモーターカルチャーをベースに試行錯誤し一つ一つ丁寧に製作しているアクセサリーブランド。

三浦氏と親交が深い東京の有名カスタムバイクショップ【スパイスモーターサイクルズ】と2023のAdayでアイテムを限定販売していたが、販路を限定しているため入手困難な逸品。





ハーレーダビッドソン社のロゴの一つであるオークリーフ。

このロゴは、バー＆シールドが活躍する前の1910年頃、バイクのツールボックスの側面に使われていたもの。

そのオークリーフをモチーフにしたリング。

マテリアルはSILVER925。

中心のリボン部分はBRASS(真鍮)製で【GODSPEED】と彫られており、これは【幸運】や【成功】という旅の安全を祈る言葉。

外側はヴィンテージ仕上げ、内側は鏡面仕上げ。

ライディング時にリングを付けたままグローブをはめられる、程良いサイズ感のリング。

アクセサリーとしてはもちろん、旅のAmulet(お守り)としていかがでしょうか?











【SIZE】１５

※最後の画像参照。

エンブレム縦 約24.5mm

エンブレム横 約16mm

リング幅 約4.5mm

※他サイズ２０、２５が在庫であります。





【SPANGLE JEWELS】

アクセサリーの起源は、紀元前までさかのぼり。

身を飾る目的や、魔除けとして、時には地位や権力・信仰の象徴としての役割を果たしてきた。

SPANGLE JEWELSではアンティークやビンテージといわれる時代のアクセサリーを 現代的に再解釈・再構築し、 ファッション性はもちろんのこと 装着する人の御守りとして、 また自身の象徴としてのジュエリーやアクセサリーを提案している。



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#エボリューション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ SPANGLE

JEWELS

Oak

Leaf

Ring

#15

シルバー925