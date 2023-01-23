『ラシット russet シンプルトートバッグ ライトグレー モノグラム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 04分に出品され03月12日 09時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラシットrusset

シンプルトート

ライトグレー

★実際の色は、実物写真(写真④～⑦)の方が近いです。公式の写真は少し白っぽいと感じます。★

モノグラム

ナイロンジャガード



1週間ほど使用しましたが、荷物が多い私には少し小さいと感じたので、出品です。



床置きはしていません。写真④

使用しているので、新品特有のシャキッと感はありません。

汚れはありません。

ご理解のうえ、ご検討ください。



【収納の目安】

・長財布

・500mlペットボトル

・折り畳み傘

・A4ファイル

・B6手帳

・ポーチ S

・薄手のストール



【ポケット】

外装ポケット：ファスナーポケット×１

内装ポケット：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1



【サイズ】

持ち手 47

高さ27

幅40

マチ15

重さ300

★公式サイズですが、測ると少し…1cm程度小さい、気がします。参考まで。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラシット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ラシット

russet

シンプルトートバッグ

ライトグレー

モノグラム