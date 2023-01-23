『Vivienne Westwoodレザーグローブ ヴィヴィアンウエストウッド手袋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 50分に出品され03月05日 08時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vivienne westwood レザーグローブ ヴィヴィアン 手袋



目立った傷や汚れはありませんが、中古品である事をご了承のほどご購入くださいませ



カラー···ブラック

手袋形···5本指 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドアクセサリー

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Vivienne

Westwoodレザーグローブ

ヴィヴィアンウエストウッド手袋