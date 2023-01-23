『a vontade ウール ステンカラーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 22時 14分に出品され03月17日 22時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 a vontadeのウール素材 ステンカラーコートです。



黒に近い紺色で裏地もあり、しっかり上質なつくりです。



一番上のボタンが取れかけておりますが、美品ですのでまだまだ長く来ていただけます。



きれいなAラインでオフでもオンでも使って頂けると思います。



170cm〜175cm位の細身の方がゆったり着られるのが良いかなと個人的には。





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メンズ

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ウール ステンカラーコート