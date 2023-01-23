『コムデギャルソン 大判ストール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 05時 34分に出品され03月23日 05時 34分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソン 大判ストール



カラー ブラック



サイズ

全長 200cm

幅 100cm



新品未使用で、タグがついています。





カラー···ブラック



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ コムデギャルソン 大判ストール