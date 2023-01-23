『美品☆CANADA GOOSE カナダグース ダウン ベルヴィル ネイビー S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 00分に出品され04月01日 11時 00分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気！美品☆CANADA GOOSE カナダグース ダウンジャケット 68F8490 BELLEVILLE ネイビー Sです！



スタンドカラーに取り外し可能なファーが付属されたミドルレングスのモデル「BELLEVILLE」。

適度なダウンのボリューム感と絶妙なレングスは、カジュアルシーンのみならず、キレイめなスタイルに合わせやすいのも魅力です。

ウエスト内側にドローコードが付いており、シルエットを調整することができます。手首はリブニット仕様になっており、冷気の進入を防いでくれます。抜群の保温性とデザイン性を兼ね備えております。



●ブランド

CANADA GOOSE カナダグース



●モデル

BELLEVILLE

ベルヴィル ベルビル



●アイテム

ダウンジャケット ダウンコート ミドル丈

コヨーテファー リアルファー着脱可 ファー取り外し可能 ファー取外し可能 3way 2way

ドローコード リブニット

ロゴワッペン

ホログラム カナダ製

グリフィンインターナショナル



●型番

68F8490



●表記サイズ : S

商品実寸

着丈：約70cm

肩幅：約37cm

身幅：約43cm

袖丈：約61cm

袖幅：約13cm



平置き実寸。

素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい。

（着画はお断りいたします。）



●カラー

ネイビー



●素材

表地 : ポリエステル 85% 綿 15%

裏地 : ナイロン 100%

中綿 : ダウン 80% フェザー 20%

ファー部分 : 天然コヨーテ



●付属品

ホログラムシール（セキュリティタグ）



●生産国

カナダ made in cnada



●状態

写真18枚目（両手内側、左前下箇所の表裏、フードのファーで隠れる箇所）の通り、僅かな擦れや汚れ等ありますが、いずれも目立たないため、通常着用には問題ないかと思います。その他全体的に目立った傷や汚れ等はなく、美品の類に入るかと思います。まだまだ長く綺麗に着用いただけます。



●配送

発送はコンパクトに折り畳み、圧縮する場合もあります。折りジワが発生する可能性がありますので、予めご了承下さい。



※都内大手リユース店で購入しました。

※あくまで自宅保管品であるため、見落とし等ある可能性もございます。完璧な商品を求められる方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品☆CANADA

GOOSE

カナダグース

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ベルヴィル

ネイビー

S