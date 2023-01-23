『【まんさく様】B6手帳カバー ブライドルレザー ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 45分に出品され03月31日 15時 45分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます☺︎



イギリス産ブライドルレザーを使用し制作しましたB6手帳カバーです。

全て手縫いで一針一針丁寧に仕立てました。



外装、内装全てにイギリス産ブライドルレザーの本革使用した豪華な仕様です。



革表面の白い粉は「ブルーム」と呼ばれ、蝋や油脂成分を革の内部までたっぷり浸透させた堅牢なブライドルレザーの特徴です。ブルームはご使用に伴い自然に落ちていき、艶のある表情へと変化していきます。



手縫い糸には台湾の「六花（りっか）」というブランドの100%天然リネンのロウ引き糸を使用しています。

六花の糸は世界最大級の分析機関であるSGSの物理試験、化学試験の非毒性、非退色の要件を満たした高品質の糸になります。



大判の革を贅沢に使用したこちらの手帳カバーでブライドルレザーならではの革の魅力や経年変化をお愉しみいただければと思います。



★販売しているサイズ以外でご希望がありましたらコメント欄でお気軽にお問い合わせください。

文庫本、新書判、ハヤカワ文庫本、四六判、A5、菊判、B5など対応可能です。



【手帳カバー】

◾️素材：イギリス産ブライドルレザー本革

◾️カラー：ネイビー

◾️縫い糸：ネイビー

《オプション》

◾️ペンホルダー：右側

◾️カードポケット：右側



※ご注意

革は天然素材のため、革本来のキズやシワなどがある場合がございます。

革の裁断や、縫いなどは全て手作業で製作しております。多少の歪みなどがあるかもしれません。ハンドメイドであることをご理解の上お買い求め下さい。



どうぞよろしくお願い致します。



#gracekjpブライドルレザー

#ブライドルレザー 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>手帳・日記・家計簿 商品の状態: 新品、未使用