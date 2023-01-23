『nano universe 西川ダウン シャツ ジャケット ナノユニバース美品M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 09時 54分に出品され03月22日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,097円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK】



◼︎商品名: 西川ダウン シャツ ジャケット



◼︎商品状態: ワンシーズン着用その後クリーニングに出して保管。



◼︎カラー：ブラック、グレー チェック柄



◼︎サイズ：M

肩幅:43cm身幅:50cm袖丈:63cm着丈:72cm

(実寸値)



◼︎素材:

表地: 毛60%ポリエステル30%ナイロン5%

アクリル3%レーヨン2%

中わた :90％ ダウン，10％ フェザー

裏地： ポリエステル100％





大人気の西川ダウン

数年前店舗で購入しました。

定価は20000円ほどでした。

ワンシーズンだけ5回ほど着用してその後クリーニングに出して保管していました。

たたみシワ等もなく非常に綺麗ではありますが、

袖口とポケット内部にほんの若干毛玉が出来ています。見た目的には気にならないレベルです。



173cm55kgでアウターとしてジャストサイズか少しゆったり着られるサイズ感です。



秋春に大活躍しますが、真冬も着込めば問題なく使えます。

また、画像のようにロングコートの中に着るのもオススメです。

ウール＋ダウンで見た目以上に暖かいです。















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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nano

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西川ダウン

シャツ

ジャケット

ナノユニバース美品M